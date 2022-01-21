Торговец с Митинского рынка подозревается в контрабанде военных микросхем

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о контрабанде из Украины микросхем, которые используются в производстве зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф". Подозреваемым в нем проходит торговец с Митинского рынка, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По факту контрабанды 10 микросхем военного назначения, используемых при создании ЗРК С-300 "Фаворит" и ЗРК С-400 "Триумф", возбуждено уголовное дело ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда материалов и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения"). В рамках данного дела в качестве подозреваемого проходит 58-летний предприниматель", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дело возбуждено 20 января. Санкция данной статьи предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник добавил, что мужчина торговал на Митинском рынке на северо-западе Москвы. Там летом 2021 года у него была обнаружена одна микросхема, позже в ходе обысков - еще девять. "Установлено, что подозреваемый привез данные микросхемы с территории Украины", - добавил источник.

В настоящее время в отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.