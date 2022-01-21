Транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки рейсов в аэропорту Храброво

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержками самолетов в аэропорту Храброво в Калининграде, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров рейсов на вылет из аэропорта Храброво в Брянск, Москву, Санкт-Петербург воздушными судами авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Руслайн", - говорится в сообщении, отмечается, что задержка отправления и прибытия воздушных судов 20 и 21 января произошла из-за неблагоприятных метеорологических условий.

"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, своевременность обеспечения пассажиров напитками, едой и размещения их в гостинице", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в дирекции калининградского авиаузла, на 14:30 (15:30 мск) задерживается прибытие шести рейсов. На вылет из Калининграда задерживаются четыре рейса компании "Аэрофлот". Другие рейсы 21 января выполняются согласно расписанию, кроме трех "Аэрофлота" из Москвы (Шереметьево), которые авиакомпания перенесла на вечернее время, уточнила собеседница агентства.

Представитель дирекции отметила также, что аэропорт Храброво открыт, готов к приему и отправке воздушных лайнеров, но авиакомпании и экипажи судов самостоятельно принимают решение о посадке с учетом погодных условий.

По данным метеорологов, ветер в районе аэропорта Храброво сохраняется, к вечеру прогнозируется вновь снегопад и порывы ветра могут достигать 20 м/с. "Ветер боковой, который и создает проблемы для посадки воздушных судов", - заключила представитель дирекции авиаузла.