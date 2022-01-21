Полиция проверяет информацию о нападении замглавврача в ХМАО на журналистов "Новой газеты"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после информации о нападении заместителя главврача Сургутской клинической травматологической больницы (Ханты-Мансийский автономный округ) Андрея Матвеева на журналистов одной из редакций.

"Журналисты одной из редакций обратились в дежурную часть полиции с заявлением о том, что им нанесены повреждения в ходе подготовки материала. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте "Новой газеты" появилось сообщение, что заместитель главврача Сургутской клинической травматологической больницы Андрей Матвеев напал на журналистов "Новой газеты" Изольду Дробину и Ардена Аркмана, когда они пришли туда ради репортажа о самоубийствах среди медперсонала этого медучреждения. Как утверждается в заметке, журналисты попросили у него комментарий, после чего Матвеев ушел, но затем вернулся, повалил фотокорреспондента на землю и попытался разбить камеру, после чего переключился на журналистку. Также была опубликована соответствующая видеозапись.