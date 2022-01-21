{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кирове автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

Полиция проводит проверку

КИРОВ, 21 января. /ТАСС/. Автомобиль в пятницу сбил трех человек, включая трехлетнего мальчика, на пешеходном переходе в центре Кирова, сообщили  в УГИБДД по региону.

"Сегодня на перекрестке улиц Ленина и Воровского, по предварительным данным, 30-летний мужчина-водитель автомобиля BMW совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, ушибы зафиксированы у двоих пострадавших - у мужчины и трехлетнего мальчика. Ребенок находится под наблюдением врачей, мужчина - дома.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.

Теги
РоссияКировская область
Полиция на Кубани проводит проверку публикации о причинении повреждений журналисту
В пятницу Владислав Крамской обратился в больницу для установления степени тяжести причиненного вреда
Читать полностью