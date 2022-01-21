В Кирове автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

КИРОВ, 21 января. /ТАСС/. Автомобиль в пятницу сбил трех человек, включая трехлетнего мальчика, на пешеходном переходе в центре Кирова, сообщили в УГИБДД по региону.

"Сегодня на перекрестке улиц Ленина и Воровского, по предварительным данным, 30-летний мужчина-водитель автомобиля BMW совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, ушибы зафиксированы у двоих пострадавших - у мужчины и трехлетнего мальчика. Ребенок находится под наблюдением врачей, мужчина - дома.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.