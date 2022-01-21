Один человек погиб в ДТП со скорой помощью под Кировом

КИРОВ, 21 января. /ТАСС/. На трассе в Кировской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте, имеются пострадавшие, сообщает в пятницу региональное УГИБДД.

"21 января в 16:10 в Омутнинском районе на 760-м км федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь водитель автомобиля ВАЗ-2115, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате происшествия водитель ВАЗ погиб на месте ДТП", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, имеются пострадавшие, их количество и состояние на данный момент неизвестно. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.