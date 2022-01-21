Кадыров заявил, что жену экс-судьи ВС Чечни доставили в Грозный как свидетеля по делу

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские полицейские осуществили привод супруги федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в качестве свидетеля в рамках закона и после того, как трижды отправляли повестку. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками.

"Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ. Сегодня, после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения", - написал Кадыров.

По его словам, Мусаевой необходимо было лишь прийти к следователю по повестке и не доводить ситуацию до предела. "Правозащитники" окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия. Выясняется, что один из сыновей Янгулбаевых выступает с прямыми и открытыми угрозами в мой адрес, говорит, что не простит мне такое. Этим человеком займутся компетентные органы", - добавил глава Чечни.

Он также обратился в Верховный Суд России с просьбой лишить Сайди Янгулбаева статуса судьи. "Вызывает интерес личность отца семейства - почему Сайди Янгулбаев, замаравший судейскую репутацию и позорно сбежавший из Грозного, до сих пор судья с действующим статусом? Обращаюсь к Верховному Суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его", - написал Кадыров.