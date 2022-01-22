В Крымском районе Кубани стабилизировался уровень воды в реках

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Уровень воды в реках в Крымском районе Краснодарского края, где включали сирены оповещения населения из-за его подъемов, стабилизировался, сообщил в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

"Уровень воды в реках в Крымском районе стабилизировался. Специалисты ЕДДС продолжают следить за состоянием водных объектов на территории муниципалитета. Работают специалисты на берегах рек и водоемов - визуальные посты. На федеральной автодороге А-146 "Краснодар - Верхнебаканский" на территории Нижнебаканского сельского поселения работают пункты обогрева: кафе "Венера", "Душенька", "Рассвет" в ст. Нижнебаканской, ИП Кононов в п.Жемчужном", - говорится в сообщении главы района.

Ранее сообщалось, что в Крымском районе существует вероятность повышения уровня воды в реках до неблагоприятных и опасных отметок из-за осадков, накануне были включены системы оповещения населения в поселке Жемчужном, а также станицах Нижнебаканской и Неберждаевской.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю накануне распространило штормовое предупреждение до 24 января в связи с ожидающимися сильными осадками в виде дождя и снега, сопровождающимися ветром, возможны подъемы уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.