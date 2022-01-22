Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту смертей рожениц в Северной Осетии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки по факту смертей рожениц в Северной Осетии. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе СК РФ.

По информации СМИ, в Северной Осетии в сентябре-декабре 2021 года в одной из районных клинических больниц зафиксировано восемь смертей беременных женщин. По данному факту проводится доследственная проверка. Родственники погибших направили обращение на имя председателя Следственного комитета.

"Главой ведомства руководителю республиканского управления СК России Устову В. Х. поручено доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, о причинах гибели женщин, а также о мерах, предпринимаемых следственным управлением СК России по Республике Северная Осетия-Алания в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.