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В Казани троллейбус зажал дверьми женщину и протащил ее несколько метров

Пожилая женщина погибла

УФА, 22 января. /ТАСС/. Женщину зажало дверьми троллейбуса в Казани. Водитель, не заметив этого, продолжил движение, в результате женщину протащило несколько метров. Об этом сообщили журналистам в МВД республики в субботу.

"22 января около 10:00 на остановке возле дома № 4 по ул. Кулагина пожилую женщину защемило дверьми, когда она выходила из троллейбуса. Водитель не заметил этого, протащил ее несколько метров, продолжив движение. Пожилая женщина, предположительно 70 лет, скончалась на месте происшествия. В настоящее время водитель троллейбуса установлен и вернулся на место происшествие", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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