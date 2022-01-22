{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Электростали

Пострадавших госпитализировали

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Водитель легковой машины сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в подмосковной Электростали. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 10:50 в Электростали на проспекте Ленина у дома 8 на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля Ford совершил наезд на двух пешеходов - женщину и несовершеннолетнего ребенка, которые получили телесные повреждения и доставлены в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Теги
Россия
В Крыму по подозрению в убийстве жены задержали местного жителя
Чтобы скрыть преступление мужчина заявил в полицию о пропаже супруги
Читать полностью