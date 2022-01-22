Суд арестовал замглавы Воскресенска по делу о взятке

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Суд отправил под стражу замглавы Воскресенска Александра Савкина, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем предъявлено обвинение заместителю главы городского округа Воскресенск. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя через посредника взятку в размере 160 тыс. рублей за содействие в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов городского округа. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы. Прокуратура Московской области поставила ход расследования уголовного дела на контроль.

На сайте администрации Воскресенска указано, что Савкин курирует вопросы благоустройства территорий, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, экологии, муниципального контроля, архитектуры и градостроительства.