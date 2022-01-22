В Рязани в ДТП с двумя легковушками погибли два человека

ТАСС, 22 января. На Ряжском шоссе в Рязани вечером в субботу столкнулись два автомобиля. Предварительно, в результате аварии погибли два человека, еще четверо, в том числе двое детей, пострадали, сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"Сегодня примерно в 22:00 в Рязани вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе произошло столкновение автомобилей Chevrolet и Hyundai. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека и травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.