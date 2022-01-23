На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка раствора для создания ледяной стены под станцией

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Утечка по крайней мере 4 тонн раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под аварийной японской АЭС "Фукусима-1", произошла на станции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, утечка раствора из специальных баков была обнаружена на прошлой неделе. Специалисты АЭС полагают, что причиной утечки могло стать повреждение одной из труб, в настоящее время ведутся оперативные работы по поиску и устранению неисправности.

Создание так называемой ледяной стены под АЭС было завершено в 2016 году. Она окружает станцию по периметру и блокирует приток грунтовых вод, которые попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью. Работы по созданию ледяного барьера обошлись в 300 млн долларов.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. Полностью ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.