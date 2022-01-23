При пожаре в частном доме в Новгородской области погибли два человека

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в городе Старая Русса Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

"23 января в городе Старая Русса произошло возгорание частного дома. После тушения пожара обнаружено тело мужчины 1956 года рождения, и его супруги 1965 года рождения. По данному факту <...> проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, при осмотре места происшествия следователем внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительной информации, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.