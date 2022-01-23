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В ДТП в Кировской области погибли женщина и ребенок

Еще один человек пострадал

ТАСС, 23 января. Два автомобиля столкнулись на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области, в результате аварии погибли женщина и четырехлетний ребенок. Об этом сообщается в воскресенье в официальной группе управления ГИБДД УМВД России по региону в соцсети "ВКонтакте".

"23 января в 09:10 в Орловском районе на 367-м км федеральной автодороги "Вятка" произошло столкновение встречных автомобилей Volkswagen и LADA Largus. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли женщина-водитель и четырехлетняя девочка-пассажир автомобиля Volkswagen, также травмирован водитель автомобиля LADA Largus, - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства происшествия. На месте ДТП сотрудники полиции регулируют движение транспорта. По данным ГУ МЧС России по Кировской области, автомобильное движение по автодороге не нарушено.

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