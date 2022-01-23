Недалеко от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 3,1

НУР-СУЛТАН, 23 января. /ТАСС/. Сеть сейсмических станций Казахстана зафиксировала в воскресенье землетрясение магнитудой 3,1 на юго-востоке страны близ Алма-Аты. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки министерства образования и науки республики.

По ее данным, подземный толчок зафиксирован в 16:01 по местному времени (13:01 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 9,9 км на юг от Алма-Аты на территории Казахстана. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой 2 (по шкале МSК-64) ощущалось в горном ущелье Алма-Арасан южнее Алма-Аты.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.