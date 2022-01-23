Около 100 грузовых автомобилей стоят в очереди на перевале на Кубани из-за снегопада

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Движение для большегрузных автомобилей ограничили на Молдовановском перевале вблизи Горячего Ключа в Краснодарском крае. В очереди находятся до 100 грузовых автомобилей, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"На Молдовановском перевале ограничено движение для большегрузов. На данный момент в очереди находится до 100 грузовых автомобилей. На очистке дороги работает спецтехника: четыре комбинированные дорожные машины, один погрузчик. Также в районе села Бжид на границе с Геленджиком - два КДМ, один погрузчик", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Шаумяновский перевал в Туапсинском районе также закрыли для всех видов транспорта. В районе села Шаумян развернули пункт обогрева для водителей. В нем можно зарядить электронные устройства, а также получить горячий чай.

Снегопады на Кубани

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22 января сообщил, что количество осадков, которые выпали в Краснодаре за первые две декады января, на 35% превысило норму. Высоту снежного покрова зафиксировали на уровне 24 см, 23 января администрация города сообщила о сугробах до 30 см. В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. м, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.

Рекордная высота сугробов зарегистрирована в Краснодаре (41 см), что является максимумом за всю историю метеонаблюдений, сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.