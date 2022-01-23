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Аэропорт Краснодара второй раз за сутки приостановил работу из-за ливневого снегопада

Один самолет перенаправили на запасной аэродром в Анапе

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Работу аэропорта Краснодара приостановили до 02:00 мск 24 января из-за усиления ливневого снегопада и снижения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе авиаузла.

Утром 23 января сообщалось, что аэропорт Краснодара приостановил свою работу из-за снегопада. Ограничения сняли в 15:00.

"В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлетной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить прием и выпуск воздушных судов до 02:00 24 января. Рейс авиакомпании "Победа" отправлен на запасной аэропорт Анапа", - говорится в сообщении.

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