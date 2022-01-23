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Из-за непогоды в Краснодаре 10 самолетов сели на запасных аэродромах

Рейсы перенаправили в Анапу, Сочи, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Десять самолетов, направлявшихся в воскресенье вечером в аэропорт Краснодара, который приостановил работу из-за снегопада, сели на запасных аэродромах, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

"Всего за последние два часа 10 рейсов отправлены на запасные аэродромы. В настоящее время три рейса в Ростове, три в Минводах, по два в Анапе и Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после 21:00 мск рейс из Москвы направили в Анапу, в Ростове-на-Дону находится борт из Пулково, самолет из Красноярска - в Минеральных Водах.

Работу аэропорта Краснодара приостановили из-за непогоды второй раз за сутки. Предполагается, что ограничения продлятся до 02:00 мск 24 января.

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