Летевший на Камчатку самолет сел в Нижневартовске из-за недомогания пассажира

ТАСС, 23 января. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU-1730 Москва - Петропавловск-Камчатский, совершил посадку в аэропорту Нижневартовска, вылет лайнера задерживается из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте аэропорта.

"Вылет рейса SU-1730 авиакомпании "Аэрофлот" в Петропавловск-Камчатский задерживается из Нижневартовска до 00:40 (22:40 мск 23 января). Основание задержки: решение авиакомпании по болезни пассажира", - говорится в сообщении.