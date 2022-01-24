Во Владивостоке эвакуировали более 50 школ из-за сообщений о минировании

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Полиция проверила более 50 школ во Владивостоке на предмет наличия взрывных устройств после поступивших в понедельник утром сообщений о минировании зданий, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. Занятия в школах возобновляются.

"Также поступила информация о минировании МГУ имени Невельского, там идет эвакуация курсантов и преподавателей. Школ было "заминировано" 56, детсадов - ноль. Школы после проверок восстанавливают работу" - сообщили в пресс-службе.

Появление подобных сообщений в регионах Дальнего Востока стало уже регулярным. В частности, на прошлой неделе каждый день начиная с понедельника на Сахалине в оперативные службы поступали сообщения о минировании школ, детских садов, университета, детской больницы и мэрии областного центра. Следователи организовали проверку.