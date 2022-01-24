В Крыму пресекли попытку вывоза на Украину старинного сборника произведений Пушкина

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Крымские таможенники пресекли незаконный вывоз на Украину сборника произведений А.С. Пушкина, изданного в XIX веке. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе таможни.

"Сотрудники Крымской таможни в пункте пропуска МАПП Армянск при таможенном контроле автомобиля гражданина России, следовавшего на Украину, обнаружили сборник произведений А.С. Пушкина, изданный в XIX веке. Редкая книга, датированная 1894 годом, находилась в багажнике автомобиля в дорожной сумке среди личных вещей гражданина. Печатное издание не было задекларировано, разрешительные документы отсутствовали. В ходе опроса мужчина сообщил, что приобрел книгу более десяти лет назад и не знал, что она может представлять историческую и культурную ценность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что старинное издание содержит биографический очерк поэта, известные баллады, поэмы, сказки и стихи - "Песнь о Вещем Олеге", "Кавказский пленник", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", "Сказка о рыбаке и рыбке" и другие произведения, а также 500 писем русского поэта. Сборник иллюстрирован портретами А. С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, а также сценой дуэли с участием поэта.

"В настоящее время книга направлена на таможенную экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении", - сообщается в пресс-релизе.