Суд в Москве приговорил восьмерых участников "Хизб ут-Тахрир" к тюремным срокам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Суд в Москве отправил в колонию на сроки от 11 до 18 лет восьмерых участников московской ячейки запрещенной международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Москве завершился судебный процесс над восьмерыми участниками московской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", осуществлявшими вербовку жителей столичного региона в ряды МТО и распространявшими запрещенную террористическую идеологию, содержащую призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ. Два главаря и шесть активных участников Вторым Западным окружным военным судом признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ФСБ.

В спецслужбе отметили, что противоправная деятельность участников московской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" была пресечена в период с декабря 2019 по февраль 2020 года путем скоординированных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных ФСБ России в Москве и Туле.