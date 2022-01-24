Суд отказался освободить экс-замглавы ФСИН Коршунова от отбытия срока в колонии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы отклонил ходатайство об освобождении от отбытия срока в колонии осужденного за коррупцию бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова в связи с тяжелой болезнью. Об этом сообщается в базе суда.

"Ходатайство защитника Коршунова об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью оставлено без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Коммерсантъ", Коршунов страдает миастенией. Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором снижается мышечный тонус.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил Коршунова к девяти годам колонии, признав его виновным в растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Тем же приговором суд оправдал его по обвинению в получении взятки в связи с недоказанностью.

В 2019 году Коршунов также был осужден на семь лет колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства. Он был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбудили шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки. Вину он не признал.