Суд обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии

УФА, 25 января. /ТАСС/. Суд в Башкирии обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, обвиняемого в получении взяток за выдачу водительских удостоверений. У него изъята трехкомнатная квартира, девять автомобилей и 4,3 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Сотрудник полиции и другие ответчики, на которых оформлялось имущество, не смогли представить суду доказательства законности своих доходов. В пользу государства обращена трехкомнатная квартира в городе Уфе, девять транспортных средств, в том числе автомобили Toyota RAV4 и KIA Sorento PRIME, общей стоимостью более 10 млн рублей. Кроме того, с ответчика взыскана стоимость ранее реализованных 14 автотранспортных средств в размере 4,3 млн рублей. Решение суда в законную силу не вступило", - говорится в сообщении.

Тем самым иск прокурора Башкирии удовлетворен частично, отметили в ведомстве. Бывший заместитель начальника МРЭО ГИБДД МВД по региону является фигурантом уголовного дела о получении взяток за выдачу водительских удостоверений. Он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, добавили в пресс-службе.