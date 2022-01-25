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Движение по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы полностью перекрыто из-за ДТП

На шоссе столкнулись несколько грузовых автомобилей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта полностью перекрыто по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы из-за столкновения нескольких грузовых автомобилей. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На 35-м км трассы М-2 Крым (Симферопольское шоссе, после развязки с Домодедовским шоссе) произошло столкновение нескольких грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы полностью перекрыто, движение осуществляется по дублеру.

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