Занятия в школах Челябинска отменили из-за ложных сообщений о минировании

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Челябинска во вторник отменили очные занятия в школах города из-за поступивших угроз минирования учебных учреждений. Об этом журналистам сообщила пресс-служба администрации города.

"25 января правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с этим было принято решение об отмене очных занятий в школах", - сказано в сообщении.

Администрация города признает, что отмена очных занятий может вызывать неудобство у родителей, но при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений.