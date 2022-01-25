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Занятия в школах Челябинска отменили из-за ложных сообщений о минировании

Сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Челябинска во вторник отменили очные занятия в школах города из-за поступивших угроз минирования учебных учреждений. Об этом журналистам сообщила пресс-служба администрации города.

"25 января правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с этим было принято решение об отмене очных занятий в школах", - сказано в сообщении.

Администрация города признает, что отмена очных занятий может вызывать неудобство у родителей, но при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений.

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