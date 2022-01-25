В Тюменской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда

ТЮМЕНЬ, 25 января. /ТАСС/. Сход колесной пары локомотива пассажирского поезда произошел в Тобольском районе Тюменской области, по данному факту проводится проверка. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"25 января в 03:09 на 198-м километре перегона Сузгун - Сетово в Тобольском районе Тюменской области произошел сход колесной пары локомотива пассажирского поезда №099 сообщением "Сургут - Екатеринбург". <...> Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, опрокидывание локомотива и вагонов не допущено, пострадавших нет. Предварительной причиной происшествия названа неисправность колесной пары. В настоящее время все вагоны продолжили движение с другим локомотивом. Задержка составила примерно четыре часа.