Угрожавшего суицидом мужчину сняли с Крымского моста в Москве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Спасатели сняли с фермы Крымского моста в Москве мужчину, угрожавшего суицидом. Он требовал, чтобы ему выплатили зарплату, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время мужчину сняли спасатели. Он требовал, чтоб ему выплатили заработную плату. После того как деньги были переданы, он согласился спуститься. В настоящее время нарушитель передан сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщилось, что мужчина залез на ферму Крымского моста, угрожает суицидом, спасатели и полицейские ведут переговоры с ним по телефону, спускаться он отказывается. Прибывшие на место происшествия психологи с помощью пожарной автолестницы поднялись к нему. Из-за инцидента на внешней стороне Садового кольца на подъезде к мосту образовался серьезный затор.