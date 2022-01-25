Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора КФУ Гафурова по делу о причастности к убийству

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова по обвинению в причастности к убийству. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного суда Москвы в отношении Гафурова И. Р., которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля 2022 года. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказала представитель суда.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе суда, он является обвиняемым по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Гафуров был задержан в Казани из-за подозрений в причастности к убийству, которое произошло несколько лет назад в Татарстане. По данным местных СМИ, ректор может быть причастен к деятельности одной из региональных организованных преступных группировок.