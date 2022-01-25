В Краснодаре семь сотрудников больницы РЖД признали виновными по делу о смерти пациентки

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Прикубанский районный суд в Краснодаре признал виновными семь сотрудников больницы ОАО "РЖД" по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки, они оштрафованы в общей сложности более чем на 1 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края во вторник.

Ранее сообщалось, что в Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении медицинских работников Окружной клинической больницы на станции Краснодар ОАО "РЖД", в результате действий которых произошла смерть пациентки, материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу.

"Рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя главного врача, заведующего отделением травматологии, врача-травматолога, троих хирургов и медицинской сестры учреждения здравоохранения "Отделенческая клиническая больница на станции Краснодар" ОАО "Российские железные дороги". Медицинские работники обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека"). Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого преступления и назначил им наказания в виде штрафа в доход государства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что штрафы в размере 200 тыс. рублей назначены врачу-травматологу и хирургу; 150 тыс. рублей - заместителю главного врача, заведующему отделением травматологии, двум хирургам и медицинской сестре. По данным пресс-службы, подсудимые свою вину не признали.

По данным следствия, в июле 2016 года потерпевшая заключила с клиникой договор на оказание платных медуслуг. В ходе предоперационной подготовки медсестра больницы допустила технический дефект проведения манипуляций, в результате которого у потерпевшей произошло повреждение внутренних органов. В течение следующих трех дней руководство и медработники клиники не принимали никакие меры по диагностированию, а также допустили грубые нарушения при лечении возникшего гнойно-воспалительного процесса. В результате пациентка умерла.