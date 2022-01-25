СМИ: митингующие пытаются прорваться в здание Верховной рады

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Участники митинга предпринимателей предпринимают попытки силой прорваться в здание Верховной рады, чтобы поговорить с депутатами, однако им препятствуют в этом сотрудники силовых структур. Как сообщает издание "Страна", протестующих сдерживает кордон полиции, началась давка.

По данным украинских изданий, в направлении Рады летят бутылки и камни. Протестующие заявили, что если к ним не выйдут депутаты, то они будут пытаться штурмовать парламент. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие и задержанные.

Ранее несколько сотен представителей малого и среднего бизнеса устроили акцию протеста у здания Верховной рады, требуя принять законы, которые упростят их работу. Среди требований - отменить обязательное использование кассовых аппаратов.