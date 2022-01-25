Дело возбудили в отношении чиновников мэрии Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении чиновников новосибирской мэрии. Они необоснованно отозвали исполнительные листы о взыскании долга по аренде земли у строительных компаний, связанных с депутатом горсовета Новосибирска, сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

В декабре в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска прошли обыски. В пресс-службе мэрии Новосибирска ТАСС сообщали, что они, предположительно, связаны с проверкой предписаний прокуратуры. Согласно им, мэрии необходимо заключить с юридическими лицами строительной группы компаний "Дискус", которая, по данным СМИ, имеет задолженность перед городскими властями за аренду муниципальной земли, мировые соглашения с целью отзыва исполнительных листов о погашении долгов.

"Уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки", - сказал собеседник агентства.

Как следует из опубликованного в Facebook ответа прокуратуры Новосибирской области руководителю сибирского правового центра защиты прав потребителя Евгению Митрофанову, мэрия Новосибирска в 2020 году необоснованно отозвала исполнительные листы в отношении ООО "Дискус-строй" и "Дискус плюс" о взыскании задолженности за аренду земли. По результатам проверки следователем возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Строительная компания "Дискус плюс" - один из ведущих в Новосибирске строителей квартир эконом-класса. Компания работает на рынке с 2004 года. Директором "Дискус плюс" является депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай, член постоянных комиссий по муниципальной собственности и по градостроительству. Входит в депутатское объединение "Единая Россия".