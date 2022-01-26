В одном из сел Кировской области ввели карантин по бешенству

КИРОВ, 26 января. /ТАСС/. Карантин введен в селе Дерюшево в Малмыжском районе Кировской области из-за случая заболевания бешенством хорька, сообщается во вторник на сайте правительства области.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории муниципального образования Калининское сельское поселение Малмыжского района Кировской области сроком на 60 календарных дней после исполнения плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства животных и предотвращению распространения возбудителя бешенства животных", - говорится в опубликованном на сайте указе губернатора Игоря Васильева.

Уточняется, что заболевание выявлено у хорька в личном подсобном хозяйстве. На период карантина запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз животных.