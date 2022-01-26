В суде заявили, что адвокат Улюкаева похитила деньги клиентов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Адвокат Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняется в том, что похитила деньги клиентов, которым обещали смягчить наказание. Как следует из постановления Преображенского суда Москвы, который арестовал Квеидзе, ей вменяется два эпизода мошенничества.

"Представленные суду копии материалов уголовного дела свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного расследования в причастности Квеидзе Д. М. к совершенным преступлениям. В частности, показания потерпевшей, согласно которым ее супруг передавал денежные средства для последующей передачи должностным лицам Хамовнического районного суда за освобождение от уголовной ответственности или назначение условного наказания и за смягчение наказания по приговору суда, при этом не выполнив договоренностей, обманным путем завладели денежными средствами [второй фигурант дела Андрей Фоломейкин и Дареджан Квеидзе]", - говорится в постановлении районного суда, с которым ознакомился ТАСС.

Как следует из документа, впоследствии подзащитным Квеидзе было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительных учреждениях, а денежные средства "на протяжении длительного периода времени под различными предлогами их не возвращали".

Уголовное дело возбуждено 23 января. Квеидзе и Фоломейкин были задержаны на следующий день. По версии органов предварительного следствия, Квеидзе и Фоломейкин, являясь адвокатами, совершили мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Суд счел арест фигурантов дела обоснованной мерой пресечения, так как в ходатайстве следователя приводятся протоколы очной ставки между обвиняемыми и потерпевшей стороной, а также материалы оперативно-разыскной деятельности.

Из представленных суду ходатайств защиты следует, что Квеидзе недавно перенесла коронавирус. Но в удовлетворении ходатайства обвиняемой и ее адвоката об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий судом отказано.