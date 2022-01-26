В Приамурье пьяный полицейский на служебном автомобиле устроил смертельное ДТП

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 января. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля районного отдела полиции, в котором один человек погиб и трое пострадали, произошло в Амурской области. За рулем находился сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.

"Водитель автомобиля УАЗ, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, являясь сотрудником полиции, допустил наезд на припаркованное на обочине в связи с поломкой грузовое транспортное средство <…> В результате ДТП женщина-эксперт погибла, остальные пассажиры доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По уточненным данным пресс-службы управления МВД по Амурской области, погибшая пассажирка - начальник экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Магдагачинскому району, травмы получили трое - полицейский, находившийся за рулем автомобиля, оперуполномоченный уголовного розыска, а также 19-летний сын погибшей сотрудницы.

По факту аварии прокуратурой области проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Кроме того, на контроле находится уголовное дело, возбужденное следственными органами по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - добавили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.