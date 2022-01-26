СК возбудил дело после гибели шести рабочих в теплице в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели шести рабочих в теплице возбуждено в Волгоградской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

"На территории Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области обнаружены тела шести мужчин. По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СК РФ по области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сказала она.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода поступали в теплицу.