СК возбудил дело после гибели шести рабочих в теплице в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 26 января. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели шести рабочих в теплице возбуждено в Волгоградской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.
"На территории Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области обнаружены тела шести мужчин. По данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СК РФ по области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сказала она.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода поступали в теплицу.
По данным ведомства, семеро уроженцев ближнего зарубежья приехали в Волгоградскую область на работу. В среду один из них обнаружил в теплице тела шестерых своих знакомых и вызвал скорую помощь. По предварительной информации, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом. Мужчина, который обнаружил тела, сейчас доставлен в медучреждение.
Источник в экстренных органах сообщил, что рабочие трудились на территории области законно.
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Уточняется, что по итогам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Отмечается, что на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал и. о. прокурора Волгоградской области Владимир Мосин совместно с и. о. прокурора Среднеахтубинского района Дмитрием Говоруновым.