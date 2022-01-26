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Мосгорсуд оставил под домашним арестом Антона Астахова по обвинению в мошенничестве

Он будет находиться под домашним арестом до 18 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под домашним арестом обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере Антона Астахова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил жалобу Астахова А. на решение от 20 декабря 2021 года, которым ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 февраля, и оставил это решение без изменения", - сказали в суде.

Ходатайство следствия поступило в суд еще в конце ноября 2021 года, однако суд отклонил его, после чего прокуратура подала апелляцию на это решение в Мосгорсуд. Вторая инстанция установила, что районный суд, отказавшись избрать обвиняемому меру пресечения, не учел ряд обстоятельств дела. В итоге Мосгорсуд решил отменить постановление об отказе поместить Астахова под домашний арест и передал материалы в суд первой инстанции на новое рассмотрение, после чего Головинский суд избрал обвиняемому домашний арест на срок до 18 февраля 2022 года.

По данным СМИ, следователи считают Антона Астахова причастным к хищению на несколько миллионов рублей.

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