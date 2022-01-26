Бывшего главу Минераловодского округа арестовали по подозрению в превышении полномочий

ПЯТИГОРСК, 26 января. /ТАСС/. Суд на Ставрополье арестовал бывшего главу Минераловодского городского округа, который подозревается в превышении должностных полномочий, принесших ущерб государству почти в 200 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В среду в Ленинском районном суде Ставрополя рассматривался вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении бывшего главы Минераловодского городского округа. В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости взять его под стражу. Суд, согласившись с позицией прокурора, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший чиновник в декабре 2020 года заключил соглашение с заместителем министра и строительства и архитектуры края о предоставлении из бюджета края бюджету округа субсидии для приобретения объектов недвижимости для размещения дошкольных образовательных организаций в размере более 192,6 млн рублей. Для этого был заключен контракт на приобретение в муниципальную собственность детского сада за более чем 194,5 млн рублей, не соответствующего нормативным требованиям строительства в сейсмических районах. В результате в муниципальную собственность фактически на бесконкурсной основе был приобретен объект недвижимого имущества 1983 года постройки по цене нового. В результате действий чиновника бюджету РФ причинен ущерб в размере более 194,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

12 января глава Минераловодского округа Ставропольского края Сергей Перцев ушел со своего поста из-за ухудшения состояния здоровья. В 2014 году Перцев был назначен на должность заместителя главы администрации Минеральных Вод, а в 2015-м избран депутатами главой Минераловодского городского округа.