Эксперт считает, что причиной пожара в особняке в Вологде могло стать короткое замыкание

ВОЛОГДА, 26 января. /ТАСС/. Пожар в доме Дыдина XIX века в Вологде, объекте культуры федерального значения, мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки под внешней обшивкой здания. Таковы предварительные причины возгорания, сообщила в среду вечером председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области Елена Кукушкина.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 18:53, в 19:13 пожар был локализован и вскоре ликвидирован на площади 30 кв. метров, никто не пострадал. Очаг находился на втором этаже деревянного двухэтажного здания. По уточненным данным, дом использует Вологодский научный центр РАН. В нем размещается лаборатория исследования социальных процессов и эффективности государственного управления, а также отдел капитального ремонта и административно-хозяйственной деятельности научного центра.

"На данный момент пожар локализован, идет проливка горевших конструкций, разбор внешней обшивки одной из стен, обшивки и кровельного покрытия в одном из углов здания. По сведениям, полученным от руководителя работ по тушению пожара, площадь пожара составила около 30 кв. м, пострадала часть срубной конструкции и обшивка бокового фасада, часть обшивки кровли, внутри здания имеется небольшая закопченность стен. Стропильная система практически не пострадала. По предварительной оценке, причина пожара - короткое замыкание проводки под внешней обшивкой. Более точно причины будут определяться в ходе расследования обстоятельств происшествия", - написала Кукушкина на своей странице во "ВКонтакте", побывав на месте происшествия.

По ее данным, осмотр памятника проводился в октябре прошлого года, состояние было признано хорошим. Проведен комплекс ремонтных работ, недавно завершен ремонт фасада. Здание памятника архитектуры обеспечено и пожарной сигнализацией. "В период моего выезда на объект на месте работ пожарной службы находились и представители пользователя. Обговорили с ними порядок проведения самых необходимых первоочередных противоаварийных работ <…>. Все работы [по тушению] были выполнены не только максимально быстро, но и с принятием мер, способствовавших причинению минимально возможного вреда памятнику деревянного зодчества", - написала руководитель комитета.

По информации учреждения "Вологдареставрация", дом был построен в 1869 году, по другим данным - в 1840-1850-х годах. Сначала принадлежал дворянской семье Волоцких, последним владельцем был Александр Дыдин, под чьим именем и значился особняк. В здании проводились масштабные противоаварийные ремонтно-реставрационные мероприятия. Дом отличается изящным балконом в центральной части и обилием уникального резного декора.