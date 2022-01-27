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В Хабаровском крае нашли мужчину, пропавшего у мыса Юма

Его доставили в аэропорт Советской Гавани

ТАСС, 27 января. Мужчина, потерявшийся в Ванинском районе Хабаровского края, найден, на вертолете его доставили в Советскую Гавань, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о произошедшем поступила 26 января: три человека на резиновой лодке отправились по морю из поселка Ванино на мыс Юма Ванинского района. Высадившись на берег, двое продолжили движение пешком в сторону рыболовецкого стана на реке Чумка, третий, 53-летний мужчина, отстал. Поздно вечером мужчины вышли на связь по спутниковому телефону и сообщили, что заблудились, после чего на связь не выходили. Днем в среду в Ванинский район вылетел вертолет со спасателями, удалось обнаружить двух рыбаков, судьба третьего мужчины оставалась неизвестной, в четверг на его поиски вылетел вертолет.

"В 10:20 (03:20 мск) 27 января поступило сообщение, что в результате обследования местности мужчина, который отстал от группы при следовании на рыболовецкий стан на реке Чумка Ванинского района, был найден. <...> Состояние мужчины удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Спасатели подняли мужчину на борт вертолета МЧС России и доставили в аэропорт города Советская Гавань.

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