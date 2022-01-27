Экс-работника ГИБДД Кургана осудили за взятку и незаконную социальную выплату

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Курганский городской суд приговорил бывшего начальника отделения технического надзора и административной практики отдела ГИБДД УМВД России по Кургану к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение 500 тыс. рублей взятки и незаконное получение социальной выплаты в размере 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.

"Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения технического надзора и административной практики отдела ГИБДД УМВД России по г. Кургану. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере"), - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019-2020 годах бывший сотрудник полиции получил от бизнесмена, оформлявшего документы на техизменения в конструкции автомобилей, взятку в сумме 501 тыс. рублей за общее покровительство. В феврале 2020 года пресс-служба регионального управления СК сообщала о том, что фигурант дела с 2018 по 2019 год получил взятку в размере не менее 160 тыс. рублей от сотрудника ООО "Уральская испытательно-техническая лаборатория".

Кроме этого, суд и следователи установили, что подсудимый необоснованно получил единовременную социальную выплату на почти 4,5 млн рублей для приобретения или строительства жилого помещения на семью из пяти человек. Для получения этой выплаты бывший полицейский предоставил в 2015 году в жилищно-бытовую комиссию УМВД России по Курганской области не соответствующие действительности документы.

"Приговором суда также конфискована сумма взятки 501 тыс. рублей и арестован принадлежащий осужденному автомобиль, в пользу УМВД России по Курганской области взысканы необоснованно полученные денежные средства в сумме около 4,5 млн рублей", - добавили в ведомстве.