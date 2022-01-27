Ребенок попал в больницу падения после из окна школы в Томске

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Школьник выпал в четверг из окна на четвертом этаже в томской школе №40, он в больнице, говорится в сообщении начальника департамента образования администрации Томска Максима Савенкова в официальном Telegram-канале мэрии города.

"Ученик восьмого класса во время перемены выпал из окна на четвертом этаже здания. Ребенок с травмами доставлен в больницу скорой медицинской помощи", - сообщил Савенков.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Администрация школы держит связь с родителями ученика.