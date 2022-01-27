Начальника управления госстройнадзора Минстроя Челябинской области задержали

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ России по Челябинской области в четверг задержали начальника регионального управления государственного строительного надзора Минстроя региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ, "факт задержания Евгения Ефименко подтверждаем". "Совместно со следственным управлением СК России по региону проводятся оперативно-следственные мероприятия", - сказали в пресс-службе, не пояснив, по какому делу задержан чиновник.

По данным местных СМИ, Ефименко подозревается в халатном отношении к исполнению своих служебных обязанностей, что могло привести к нарушению прав участников долевого строительства.