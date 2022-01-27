Один водитель погиб после столкновения большегрузов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Два большегруза столкнулись на автодороге Пермь - Екатеринбург в Свердловской области. В результате ДТП один водитель погиб, второй - госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД ГУ МВД России в четверг.

"По предварительной информации, 58-летний водитель грузового автомобиля Renault с полуприцепом, двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом. В результате происшествия 55-летний водитель грузовика MAN погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а водитель автомобиля Renault доставлен в больницу Красноуфимска для осмотра врачами", - сказали в управлении.

Там уточнили, что Renault вез 20 тонн какао-порошка, MAN - 20,5 тонны сферических гаек. Установлено, что водитель Renault имеет стаж вождения 39 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался трижды. За рулем был трезвый. У водителя грузовика MAN был стаж вождения 22 года.

Сотрудники ГИБДД регулируют движение потоков транспорта, помогают водителям при проезде места ДТП. Кроме того, проводятся работы по ликвидации последствий после аварии, очистка проезжей части.