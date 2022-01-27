В Пермском крае произошло ДТП с участием скорой помощи

ПЕРМЬ, 27 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу на трассе в Ординском районе Пермского края, где столкнулся со скорой помощью. В результате водитель легковушки погиб, водитель и пассажиры скорой получили травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Ночью 27 января на территории Ординского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, со стороны поселка Октябрьский в направлении поселка Голдыревский двигался автомобиль "ВАЗ-21214" под управлением 40-летнего жителя Республики Башкортостан, который на 41-м км дороги Голдыри - Орда - Октябрьский по неустановленным обстоятельствам выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем "ИАЦ-1767M5", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что водитель легкового автомобиля погиб, водитель скорой и трое пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.