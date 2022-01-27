В атмосфере Омска зафиксировали повышенное содержание трех загрязняющих веществ

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Посты мониторинга Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) выявили в атмосфере Омска повышенное содержание изопропилбензола, сообщается в четверг на сайте управления. Специалисты регионального Минприроды зафиксировали также превышение норм содержания фенола и оксида азота.

"26 января 2022 года содержание изопропилбензола составило 1,4 ПДК (предельно допустимой концентрации - прим. ТАСС) в Советском АО (административном округе)", - говорится в сообщении УГМС.

В омском Минприроды добавили, что 26 января от жителей города поступали жалобы на неприятный запах, после чего был организован отбор проб воздуха. В соцсетях горожане жаловались на сильный запах гари и мазута. В результате замеров в Кировском округе зафиксирован 1,1 ПДК фенола, в Советском округе - 1,5 ПДК оксида азота. В этот день в Омске с 10:00 до 18:00 (с 07:00 до 15:00 мск) был объявлен режим неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеорологических условий. В 23:00 (20:00 мск) режим был продлен до 11:00 (08:00 мск) четверга.

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что город занимает пятое место среди городов страны с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены работой промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.

14 декабря на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Абрамченко заявила, что выбросы в Омске снизились более чем на 1%. При этом плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в этом году был 4%.