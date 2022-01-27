Ребенок погиб при пожаре в квартире в Челябинской области

ТАСС, 27 января. Ребенок 2018 года рождения погиб при пожаре в квартире в городе Южноуральске в Челябинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В соседней комнате звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения без признаков жизни. Ребенок на момент пожара находился дома один", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС уточнили, что из трехэтажного дома самостоятельно эвакуировались 14 человек. Как написала на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова, мать ребенка не злоупотребляла алкоголем, но у нее "есть определенные особенности здоровья, которые нуждаются в коррекции". Также, по словам детского омбудсмена, данного ребенка видели летом 2021 года спящим на обочине. Этот инцидент вызвал общественный резонанс.