Электричка насмерть сбила мужчину на станции Удельная Казанского направления МЖД

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Электропоезд, следовавший по маршруту Ипподром - Москва, насмерть сбил мужчину на станции Удельная Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Сегодня в районе станции Удельная Казанского направления МЖД электропоездом сообщением Ипподром - Москва смертельно травмирован 45-летний мужчина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Казанском направлении МЖД были задержаны несколько пригородных поездов в сторону Москвы из-за человека на пути на станции Удельная. В настоящее время движение поездов восстановлено.