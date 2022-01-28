В Запорожье произошел взрыв в жилом доме

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в одном из жилых домов Запорожья, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщила в пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"28 января в 04:04 (05:04 мск) в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения. В результате взрыва погиб один человек и пострадали два человека", - сказано в сообщении.

Спасатели эвакуировали 15 жителей из разрушенного подъезда. Повреждены семь квартир и несущие элементы строения в пределах одного подъезда. Спасатели организовали пункт обогрева для эвакуированных жителей. Также проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных конструкций.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц техники. Причины взрыва газа устанавливаются.